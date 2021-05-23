Bilstore geri döndü

Türkiye’nin ilk lifestyle alışveriş konsept mağazası Bilstore, dünyaca ünlü İngiliz markası Fred Perry'nin en sevilen çanta, polo tişört, ayakkabı ve triko modelleri ile dünya markalarının gömleklerini yüzde 70'e varan indirimle Çorumlulara sunuyor. (Haber Merkezi)

