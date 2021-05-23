Bilstore geri döndü
Çorum’un gurur kaynağı sanayi kuruluşlarından Bilsar Tekstil’in Bilstore Outlet Mağazası, tarihi Hakkı Bilal Mağazası’nda yeniden hizmete açıldı.
Güncel 23.05.2021, 18:59
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Türkiye’nin ilk lifestyle alışveriş konsept mağazası Bilstore, dünyaca ünlü İngiliz markası Fred Perry'nin en sevilen çanta, polo tişört, ayakkabı ve triko modelleri ile dünya markalarının gömleklerini yüzde 70'e varan indirimle Çorumlulara sunuyor. (Haber Merkezi)
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