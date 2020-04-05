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BİLSEM'den 500 adet koruyucu siper maske

Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için Bilim Sanat Merkezi’nde 3D yazıcılar ile 500 adet koruyucu siper maske üretildi.

BİLSEM'den 500 adet koruyucu siper maske

Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için Bilim Sanat Merkezi’nde 3D yazıcılar ile 500 adet koruyucu siper maske üretildi.

05 Nisan 2020 Pazar 19:40
BİLSEM'den 500 adet koruyucu siper maske

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, üretimin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Gün birlik olma günüdür, gün kurumlar arası iş birliğinin artırılması gereken gündür. Bu salgın bizlere birlik olmayı, istersek üreten bir toplum olmayı öğretti. İnşallah hep dediğim gibi eğitimdeki hedefimiz olan tüketen değil, üreten nesli yetiştirmek için çabalıyoruz. Takdir edersiniz ki eğitim çalışanlarımız bir yandan uzaktan eğitim, bir yandan sağlık çalışanlarımız için gerekli olan malzemeler üretmeye bir yandan da Vefa Destek Gruplarında yaşlılarımız için gönüllü hizmet ediyorlar. İşte özlenen Türkiye'nin küçük bir mozaiği burada. Gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan tüm çalışanlarımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 07.04.2020 14:18
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