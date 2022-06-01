“Bilinçli çocuklar mutlu yarınlar”

Siber Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü‘nün de katkılarıyla İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde çalışılarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 25 Kasım 2021 – 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çorum il merkezi ve ilçelerinde toplamda 154 okulda öğrenim gören 20.893 öğrenci bilgilendirildi.

Öte yandan proje kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Binası, Emniyet Müdürlüğü Galerisi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü gezdirilirken, etkinlikte öğrencilere polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Proje sonunda; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sözlü ve görsel olarak polislik mesleğinin tanıtımı ve doğru internet kullanımını anlatarak, çocuklarda farkındalık yaratmak, bilinçli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlandı.

(Haber Merkezi)

