“Bilinçaltında neyin kastedildiğini biliyoruz”

Belediye Meclisi’nin Eylül ayı oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum ziyaretinin ardından iktidar mensuplarının yaptığı paylaşımları gündeme taşıdı.

Yılmaz, “Türk örf, adet ve töresinde bir misafirin nasıl ağırlanması gerektiği bilinmektedir. Sayın Genel Başkan bir konuşmasında 1 saniyelik bir zaman diliminde ‘Çorum ülkesi’ ifadesini düzelttikten sonra ciddiyete yakışmayacak şekilde paylaşımlar yapıldı. Bir Belediye Başkanı, spontane konuşan insanın bir dil sürçmesiyle bu şekilde uğraşmamalı. Bir belediye başkanına alaycı bir tavırla bu yakışık almaz.

Oysa sizin Azerbaycan Türklerini karşılarken kurduğunuz cümlede 5 saniyede 33 pot kırdınız. Acaba 2 millet hangi millet? Tek devlet hangi devlet? Biz sizin bu gafınıza bir şey söyledik mi? Ama sizin bu paylaşımınızın devamında sayın Erol Kavuncu’nun öyle bir paylaşımı var ki, ‘CHP’linin döktüğü su ile abdest alınmaz’ diyor. Bir milletvekiline, toplumun önünde olan bir milletvekiline böyle bir paylaşım yakışır mı? Hodri meydan, biz su dökelim abdestleri kabul oluyor mu olmuyor mu bakalım. Ama bilinçaltında neyi kastettiklerini biliyoruz. Asla o tuzaklara düşmeyeceğiz” dedi.

Konuşmasının devamında 12 Eylül’de yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren’i saygıyla andığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Darbeler evet kötüdür. Ancak lanetlerken tamamını lanetlemek lazım. Cumhuriyet’in kurulduğu ilk günden beri halkın kedi kendini yönetmesine engel olan tüm darbeleri lanetlemek lazım. Gezi olayları da Başkan tarafından darbe olarak nitelendirildi, bizim için bir onurdur. Gezi bu memleketin öğrencilerinin, işçilerin, sistemden baskı gören insanların biz de varız diyerek sesini yükseltmesidir. Ancak, yakmaya, yıkmaya dönüştüğü andan itibaren sizinle aynı duyguları payladığımın da bilinmesini isterim.” (Süleyman ERDEN)

