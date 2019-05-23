“Bilim insanı modelini artıracağız”

Etkinliğin amacı oyunlarla öğrenmenin eğlenceli ve akılda kalıcılığını ispatlamak olurken, okul tanımı slayt gösterisi ile başlayan program Okul Müdürü Aziz Usta’nın konuşmasıyla devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban’ın da bulunduğu törende konuşma yapan Usta, “Projenin amacı eğitim sürecini oyunlarla ve farklı yetenek alanlarıyla çeşitlendirerek öğrencinin aktif katılımını sağlamaktır. Öğrencilerin oyun oynayarak, eğlenerek öğrenmesini sağlayacak yöntemler geliştirilmesi projenin temel felsefesidir. 2019 Fuat Sezgin yılı etkinlikleri çerçevesinde öğretmen ve öğrencilerimizle tiyatro çalışması hazırlanmıştır. Projenin genel amacı öğrencilerde bilime karsı merak uyandırmak ve öğrencilerin tarih boyunca kendi kültüründe yaşamış, bilim ve sanat alanlarında katkı sağlamış mucitler hakkında bilgi sahibi olmalarını, onları rol model olarak edinmelerini sağlamaktır. Gençlerimizin kendi tarihinde ve kültüründe yer alan Mucit Ata’larını tanımasıyla bilim insanı modelinin ulaşılabilirliğini artırmak amaçlanmaktadır” dedi.

Usta’nın ardından okul öğrencisi Duru Duman tarafından yazılıp seslendirilen “İcatlar” adlı eser sunuldu. Tiyatro gösterisi ve matematik oyunları ile devam eden program, öğrencilerin ve velilerin büyük beğenisini topladı.

(Esra ESEN)