Bilal Erdoğan’a nezaket ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Genel Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Güncel 19.06.2021, 00:25
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Çorum protokolü, Necmettin Bilal Erdoğan ile bir süre sohbet etti.
Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, Bilal Erdoğan’a çeşitli hediyeler takdim etti.
(Haber Merkezi)
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