BİK Çorum Şubesi’ne Valilikten yer tahsisi

Bilindiği gibi bir süre önce Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek BİK Çorum Şubesi’nin yeniden açılması konusundaki girişimlerden bahsetmiş ve yer tahsisi için destek istemişti.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 30 Haziran 2020 günü yaptığı toplantıda da BİK Çorum Şubesi’nin yeniden açılması ve Yozgat’ın da ilimize bağlanması kararı oybirliğiyle alınmıştı.

Vali Mustafa Çiftçi dün BİK Çorum Şubesi’ne Valilik Hükümet Konağı Ek 1 Hizmet Binası’nın 9. Katında ücretsiz olarak yer tahsisini onayladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada: “BİK Genel Müdürlüğünün 26.06.2020 tarihli ve E.13/2020­65880 sayılı yazısı ile ilimizde bulunan BİK Çorum Şube Müdürlüğü’nün iş ve işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesini teminen Valiliğimiz uhdesinde bir yerin kurumlarına ücretsiz tahsis edilmesi talep edilmektedir. Buna göre Valilik Hükümet Konağı Ek­1 Hizmet binasının 9. katında bulunan 909­910 nolu odaların ücretsiz olarak BİK Çorum Şube Müdürlüğü emrine, Valilik makamının ilgi sayılı onayları ile Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü emrine tahsis edilen Valiliğimiz Hükümet Konağı Ek 1 Hizmet Binası’nın 9. Katında bulunan 905 no’lu odanın tahsisinin iptali ile anılan odanın Valilik Yemekhane İşletme Müdürlüğü emrine tahsis edilmesine karar verilmiştir” denildi.

(Haber Merkezi)