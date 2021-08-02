Biçer’den Kur’an Kursu öğrencilerine dondurma

Yaklaşık 80 öğrenciyle bir araya gelen Müftü Biçer, onlarla bir süre sohbet etti. Öğrencilere yaz Kur'an kurslarının önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Biçer: “Bakıyorum ki sizler bunun farkındasınız. O nedenle bu tatil döneminde bu fırsattan faydalanmak amacıyla camilerimize koşmuşsunuz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizler bu camilerin sesi, neşesi ve mutluluğusunuz. Buraya gelişinizle birlikte camilerimiz daha da güzelleşiyor. Burada bulunuşunuz camilere ayrı bir güzellik katıyor. Aradığınız huzur buradadır. En güzel dostlukların, arkadaşlıkların edinildiği yerler buralardır. Bunu iyi değerlendirin” diye konuştu.

Sohbetin ardından İl Müftülüğü’nün yapmış olduğu hizmetlerden de bahseden Müftü Muharrem Biçer, ziyaret sonunda çocuklara dondurma ikramında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

