“Bıçak kemiğe dayandı”

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, 2021 yılının enflasyon rakamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜİK’in verilerine göre enflasyonun yalnızca 1 ayda %13,58 arttığını ve 2021 yılının tamamı için %36,08 olduğunu belirten Aydın, “Memurlarımıza geçen yılın ikinci yarısı için verilen %3’lük zam ise henüz almadıkları 2022 yılı ilk ve ikinci yarı yıl zamları da sadece Aralık ayında yaşanan enflasyon karşısında eridi, yok oldu. Buna göre memur maaşları geçen altı ayda verilen %3 zam düşüldüğünde resmi olarak %22,46 eridi. Böylece memur ve emeklilere Ocak ayında %22,46 enflasyon farkı ortaya çıktı” dedi.

Üstelik bu enflasyona yılbaşı gecesi yapılan doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatları ile vergi, harçlar ve ulaşıma gelen zamların dâhil olmadığını kaydeden Aydın, “Enflasyon rakamlarına, son yapılan zamlar eklendiğinde cebimize yansıyan gerçek enflasyonun %36,08’in kat be kat üzerinde olduğu ortaya çıkıyor. Uzun zamandan beri döviz kurlarında yaşanan artışın enflasyonu tetikleyeceğini ifade etmekteydik. Görülüyor ki, döviz kurundaki artış hayatımızın her alanında fiyatları doğrudan etkiliyor” ifadelerine yer verdi.

2022 ve 2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşmenin daha başlamadan hükmünü yitirdiğini belirten Aydın, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu ekonomik şartlar altında bu maaşlar hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim için destekler getirildi, memurlar da kendileri için bir destek bekliyor.

En düşük memur maşı asgari ücretin bile altında kalmak üzere. Yetkililer taleplerimizi görmezden gelirse 2022, memur ve emekli için sürdürülemez bir yıl olacak.

Bu enflasyon rakamları karşısında tarafların bir araya gelmesi, 2022 ve 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir.” (Haber Merkezi)

