Beyaz: “Seçmeli dersini öğrencilerimiz seçsin”

Her ne kadar seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi, yetenek, istek ve tercihlerine göre belirlenmesi gerektiği ifade edilse de geçtiğimiz yıllar içinde eğitimde yaşanan yoğun siyasal kadrolaşmanın bir sonucu olarak sürecin öğrenci tercihinden çıkarıldığını ve öğrencilere bazı derslerin dayatıldığını belirten Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Velilerimiz ve öğrencilerimiz bilmelidir ki esas olan seçmeli derslerin salt kendi istek ve tercihlerine göre seçilmesi gerekmektedir. Veli ve öğrencilerimiz kendilerine yöneltilen “derslik yok”, “öğretmen yok”, “açılması mümkün değil” gibi yaklaşımlara itibar etmeden kendi hür iradeleriyle seçmeli okuyacakları dersleri belirlemelidir. MEB çıkardığı genelgelerde öğrencilerimizin seçtiği dersleri okuyabilecekleri imkânları yaratmayı güvence altına almaktadır. Hal bu iken derslik yok, öğretmen yok gibi ifadeler yersiz ve temelsiz olmakla birlikte yapılan işi gerçek mecrasından çıkarmaya yönelik kirli yaklaşımlardır.

Okul yönetimleri; pandemi sürecinden kaynaklanan boşluğu fırsata çevirerek kendi ihtiyaçları doğrultusunda, suç işleyerek öğrencilerimiz adına ders belirleme düşüncesine dahi tevessül etmemelidir. Okul idarelerine ve eğitim yöneticilerine düşen görev öğrencilerimizin kendi istek ve tercihlerine göre ders seçebilmelerinin önündeki engelleri aşmalarına olanak yaratmak olmalıdır.

Velilerimiz; seçmeli derslerin eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, seçilen derslerin öğrencilerimizin bilgi, beceri, ilgi, tutum ve sosyal gelişimlerine büyük etkileri olduğunu görerek çocuklarının geleceklerine etki edecek bu konuda seçimi başkasına bırakacak tutumlardan uzak durmalıdırlar.

seçmeli ders seçimleri konusunda öğrenci ve velilerimizin yanında tutum almalı ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi doğru ve eksiksiz olarak yapmalıdır.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak karşılaştıkları her tür zorlukta öğrenci ve velilerimizin yanında olduğumuz, öğrenci ve velilerimize yapılacak her türlü zorlama ve dayatmaya karşı duracağımız bilinmelidir.” (Haber Merkezi)