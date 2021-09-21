Beyaz eşya enerji etiketleri yenilendi 

Murat Ocak, evlerde kullanılan ve halk arasında beyaz eşya olarak anılan soğutucular, dondurucular, çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri, bulaşık makineleri TV gibi elektronik ekranlı eşyaların enerji etiketlenmesi konusundaki değişikliklerin 2 Mart 2021’den beri yürürlükte olduğunu hatırlatarak, ürünlerin yeni kriterlere göre üretilmesinin ve satılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Uygulama tebliğleri ile, yeni enerji etiketiyle birlikte ürünlerin enerji sınıfları ve performans kriterlerinin yeniden belirlendiğini vurgulayan Ocak, 25 Mart 2021 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve satışa sunulan bu ürünlerin artık yeni enerji etiketleri ile teşhir edilmesi gerekmektedir. Eski enerji etiketi ile teşhir edilmesi mevzuata aykırılık oluşturacak ve idari para cezası uygulanabilecektir.” dedi. (Haber Merkezi)

