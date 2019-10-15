“Beyaz Baston özgürlüğün sembolü”

Beyaz bastonun görme engelli için rehber ve her koşulda ona eşlik eden bir arkadaş olduğunu anlatan Kabakçı, dünyada 14930’lu yıllardan itibaren keşfedilip kullanılmaya başlanan beyaz bastonun ülkede 1980’li yıllardır itibaren kullanılmaya başlandığını vurguladı. Beyaz bastonun küçük yaşlardan itibaren kullanılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Kabakçı, bu durumun görme engelli bireyin onu benimseme sürecini hızlandırdığını ifade etti. Kendi başına gezme becerisi kazanan görme engelli bireylerde motor becerilerin daha çabuk geliştiğini söyleyen Kabakçı, özgüveni gelişen bireyin, sosyal etkinliklere daha fazla katıldığını söyledi. Beyaz Bastonun görme engelli bireyin yere dokunan parmakları gibi olduğunu anlatan Kabakçı, “Engellerimizi aşmamızı kolaylaştıran bu gibi araçlar, aslında bizim önde gelen yardımcılarımızdır. Hemşehrilerimizin de beyaz baston kullanan bireylere engel oluşturmamalarını, bu konuda duyarlı olmalarını temenni ediyoruz” dedi.

Öte yandan Çorum Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları da Altı Nokta Körler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Şaban Kabakçı ve yönetimini tebrik ederek yeni görevlerinde başardılar diledi. (Erkan BAYATLI)