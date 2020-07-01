Beyaz: “Barışın, kardeşliğin, ve emeğin ülkesini kuracağız”

Bundan tam 27 yıl önce; günler öncesinden gazete yazılarıyla, hedef göstererek, provokasyonlarla katliamı hazırlayanlar aydınlarımızı, ‘yaşasın şeriat’ sloganları eşliğinde, yakarak katletmiştir” dedi.

Sivas-Madımak katliamının ne ilk ne de son katliam olduğunu kaydeden Beyaz, yaşanan onca katliam gibi Sivas katliamının da gerçek sorumlularının açığa çıkarılıp hesap sorulmasının engellendiğini bildirdi.

Katliamda maşa görevini yerine getiren katillerin siyasi iktidar tarafından kollandığına değinen Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Aradan geçen 27 yıla rağmen 33 insanımızın canice yakılarak öldürülmesine hala katliam demiyorlar. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan katliama “Sivas olayları”, katledilen insanlara “vefat edenler” demeyi sürdürüyorlar.

Sömürü, haksızlık ve hukuksuzluk üzerine kurulu yönetimlerini baskı ve zora dayanarak ayakta tutmaya çalışanlar toplumu daha fazla kutuplaştırmak, bölmek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar.

Hayatımızın her hücresinin ülkeyi karanlığa boğmak isteyen gerici yobaz zihniyetle kuşatılmasına seyirci kalmamızı istiyorlar.

Aydınlıktan, bilimden, laiklikten, seküler yaşamadan vazgeçmemizi, iktidarlarına biat eden kullara dönüşmemizi istiyorlar.

Her geçen gün daha çekilmez hale gelen baskı, zor ve sömürü düzenine teslim olmamızı, insanlığa karşı işlenen katliamları unutmamızı bekliyorlar.

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, 27. yıl dönümü vesilesiyle, Sivas Katliamı nezdinde yaşadığımız tüm katliamları bir kez daha lanetleyip yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anarken, diyoruz ki; katliamlara, ölümlere alışmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Kutuplaştırma siyasetine karşı zenginliğimiz olan farklılıklarımızı ısrarla ve inatla koruyacağız.” (Haber Merkezi)