Beslenme ve Diyetetik Kulübü yönetiminden Supra’ya ziyaret
Beslenme ve Diyetetik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serhat Afşar ile Denetim Kurulu Başkanı Merve Öztürk, Supra A.Ş. CEO’su Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ettiler. Kulüp yöneticileri, Hüseyin Ahlatcı’ya planladıkları etkinlikler ve hedefleri konusunda bilgi verdiler. (Haber Merkezi)
Güncel 08.05.2022, 18:18
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