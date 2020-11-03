Beşir Derneği’nden kandil simidi

Beşir Derneği tarafından pandemi tedbirleri alınarak Dernek Başkanı Mehmet Murat Beşikcioğlu ve dernek gönüllüleri, Peygamber Efendimiz’in (SAV) dünyaya geldiği Mevlid Kandili vesilesiyle, huzurevlerini, okulları ve esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Mevlid Kandili hakkında bilgi veren ve bu ulvi vakitte işlenecek bir hayrın öneminden bahseden Dernek Başkanı Beşikcioğlu, dernek yetkilileri ile kandil simidi ikramlarında bulundu.

Bu çerçevede Beşir Derneği Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi ve Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyarette bulundu. Öğrenciler, öğretmenler, okul çalışanları, yaşlılarımızın ve huzurevi çalışanlarının kandillerini kutlayıp kandil simidi ikram etti.

Yapılan etkinlikle birlik, beraberlik kardeşlik ve dayanışma ruhunu yaşatan yansıtan aynı zamanda birlikte yaşama iradesini güçlendiren, özel günlerin coşkusunu şehirde yaşatmayı amaçlayan Çorum Beşir Derneği, pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştirildiği kandil simidi dağıtım etkinliği ile Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) doğumu, Mevlid-i Nebi haftasının önemini, dini ve ahlaki değerleri ön plana çıkararak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Beşikcioğlu; “Bu vesile ile Tüm İslam aleminin ve Çorumluların kandini tebrik ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)