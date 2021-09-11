Beş saatte 400 lira toplamış 

Zabıta ekipleri dilencilere yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde yakalanan H.K., Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden 400 lira çıkan dilencinin parayı 5 saatte topladığı öğrenildi. Sosyal yardımlardan yararlanan ve engelli maaşı bulunan dilencinin topladığı paraya el konuldu.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ DİLENMEYİ SÜRDÜRDÜ

Öte yandan H.K., Belediye Zabıta Müdürlüğünden çıkar çıkmaz Gazi Caddesi üzerinde dilenmeyi sürdürdü. Elini her açtığı kişi para verirken, gazetecilerin çekim yaptığını fark eden H.K., koşarak bölgeden uzaklaştı. H.K’nin birkaç gün önce yine dilenirken yakalandığı ve üzerinden 1000 TL., kağıt ve bozuk para çıktığı, ayrıca Sungurlu İlçesinden İl merkezine gelip dilendirildiği belirtildi.