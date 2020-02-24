Beş judocu Türkiye şampiyonası bileti aldı

Yıldız kızlar 40 kiloda Mimarsinan Ortaokulu sporcusu Sudenaz Arta birinci olurken, aynı okuldan Emine Nisa Buz 52 kiloda ikinciliği elde etti. 57 kiloda Alaca Sakarya Ortaokulu sporcusu Aleyna Bayat da üçüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise, Mimarsinan Ortaokulu sporcularından Abdulkadir Dinçer 34 kiloda ikinci, +66 kiloda Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu sporcusu Oğulcan Koçboğa da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren judocular, 21-22 Mart tarihlerinde Sinop’ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.