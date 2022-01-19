Berke, matematikte dünya birincisi oldu

Eğitimci, yazar-ressam Şahika Çağlar’ın torunu Sabri Berke Aytemiz, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi olarak Çorum’a büyük onur kazandırdı.

Beştepe Koleji 5. sınıf öğrencisi Berke Aytemiz, ABD, Kanada, Çin başta olmak üzere pek çok ülkeden 11 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, dünya birinciliği gibi çok büyük bir başarıya imza attı.

Resim alanında da pek çok dereceleri bulunan Berke Aytemiz, Şahika Çağlar’ın kızı Ayşe ile damadı Sıtkı Aytemiz’in büyük çocukları. Berke, İngilizce olarak online gerçekleştirilen sınavda, soruların tamamını yaparak dünya birinciliğine ulaştı.



(Haber Merkezi)

