Berberlerin bayram için mesai saatleri uzatıldı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saatlerinin uzatıldığını duyurdu.

Berber ve kuaför esnafının bayram öncesi ve arife günü yoğunluk yaşadığını ifade eden Oda Başkanı Köse, bu nedenle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çalışma saatlerini uzattıklarını ve dünden bayram sonuna kadar oda üyelerinin dün geceden itibaren 24.00’e kadar çalışabileceğini dile getirdi.

Hem halka daha sağlıklı ve ferah hizmet vermek hem de esnafı rahatlatmak için bu kararı aldıklarını söyleyen Köse tüm üyelerin ve Çorumluların bayramını şimdiden kutladı.

(Ömür SOYTEMİZ)

