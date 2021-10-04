Berberler kış saatine geçti

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Mustafa Köse, bugünden (4 Ekim 2021 Pazartesi) itibaren berber esnafının kapanış saatlerinin Cumartesi günü saat 21.00, diğer günler ise 20.00 olarak değiştiğini bildirdi.

Oda Başkanı Mustafa Köse, berber esnafına yeni saat uygulamasına uymalarını tavsiye ederek, hayırlı, bereketli ve bol kazanç diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

