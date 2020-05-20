Söz konusu değişiklikle ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı nedeniyle 20, 21 ve 22 Mayıs 2020 tarihlerinde berber, kuaför ve güzellik salonlarında yoğunluk olacağı beklendiğinden; bu işyerlerimizin 09.00-21.00 olan çalışma saatleri 20, 21 ve 22 Mayıs 2020 tarihlerinde 08.00-24.00 saatleri arasında uygulanacaktır” denildi. (Haber Merkezi)
Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti
Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saatleri değişti.
20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:15
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