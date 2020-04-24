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Berber ve kuaförlerin talepleri AK Parti'de

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, AK Parti temsilcilerini ziyaret ederek, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapalı bulunan meslek mensuplarının sorun ve taleplerini iletti.

24 Nisan 2020 Cuma 21:40
Berber ve kuaförlerin talepleri AK Parti'de

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir işyerleri kapalı bulunan meslek mensuplarının sorun ve taleplerini AK Parti temsilcilerine iletti
AK Parti İl Binası’nda gerçekleşen ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İl Başkan Yardımcısı Murat Günay hazır bulundu.
Oda Başkanı Köse’den Covid-19 kapsamında berber ve kuaför esnafın sorunlarını dinleyen parti temsilcileri, meslek mensuplarının yaşadığı sorunları gidermek ve çözümü noktasında üzerlerine düşeni yapma sözü verdiler.
(Haber Merkezi)
 

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