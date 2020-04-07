Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
93608
ALTIN
359.887
DOLAR
6.7541
STERLİN
8.3173
EURO
7.3385

“Berat Kandili iyiye yönelmek isteyen için fırsat”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

“Berat Kandili iyiye yönelmek isteyen için fırsat”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

07 Nisan 2020 Salı 08:18
“Berat Kandili iyiye yönelmek isteyen için fırsat”

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın müjdecisi Berat Kandili'ne ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğunu içerisinde olduğumuzu belirten Ahmet Sami Ceylan, Cenab-ı Allah’ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edileceğini haber veren Berat Geces’nin ilahi affa ve rahmete ulaşmak için davranışların kontrol altına alınarak, iyiye ve güzele yönelmek isteyenlerin önüne açılmış bir fırsat kapısı olduğunu kaydetti.

Berat gecesinin hayat yolculuğunun en bereketli duraklarından biri olduğunu ifade eden Milletvekili Ceylan, “Kalbimizin en derin yerinden Rahman'a doğru bir yol açma, tövbe etme, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin vaktidir” dedi.

Ceylan, mesajını şöyle sürdürdü:“Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı, mağfiret iklimine girmenin adıdır. Yüce Mevla'mız, günah yüklerinden arınmış, berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü Salih amellere adamış kullar olarak Ramazan ayına da ulaşmamızı nasip eylesin. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de can kayıplarına yol açan salgınında bir an önce son bulması ve hasta olan vatandaşlarımızın da sıhhatlerine kavuşması için dualar ediyoruz.

Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Sağlık Bakanlığımızın ve yetkililerin yayınladıkları kurallara dikkat edelim. Bu duygu ve düşünceler içinde, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, insanlığın huzuruna, sağlığına, hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İcradan satılık tarla
İcradan satılık tarla
Benzine zam
Benzine zam
Vefat sayısı 649 oldu
Vefat sayısı 649 oldu
Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Çelik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Daha temiz bir Çorum için
Daha temiz bir Çorum için
“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”
“Yeryüzünün merhamet medeniyetine ihtiyacı var”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim