“Berat Kandili iyiye yönelmek isteyen için fırsat”

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın müjdecisi Berat Kandili'ne ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğunu içerisinde olduğumuzu belirten Ahmet Sami Ceylan, Cenab-ı Allah’ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaların kabul edileceğini haber veren Berat Geces’nin ilahi affa ve rahmete ulaşmak için davranışların kontrol altına alınarak, iyiye ve güzele yönelmek isteyenlerin önüne açılmış bir fırsat kapısı olduğunu kaydetti.

Berat gecesinin hayat yolculuğunun en bereketli duraklarından biri olduğunu ifade eden Milletvekili Ceylan, “Kalbimizin en derin yerinden Rahman'a doğru bir yol açma, tövbe etme, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin vaktidir” dedi.

Ceylan, mesajını şöyle sürdürdü:“Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı, mağfiret iklimine girmenin adıdır. Yüce Mevla'mız, günah yüklerinden arınmış, berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü Salih amellere adamış kullar olarak Ramazan ayına da ulaşmamızı nasip eylesin. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de can kayıplarına yol açan salgınında bir an önce son bulması ve hasta olan vatandaşlarımızın da sıhhatlerine kavuşması için dualar ediyoruz.

Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Sağlık Bakanlığımızın ve yetkililerin yayınladıkları kurallara dikkat edelim. Bu duygu ve düşünceler içinde, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, insanlığın huzuruna, sağlığına, hayrımıza ve kurtuluşumuza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”

(Haber Merkezi)