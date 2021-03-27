“Berat Kandili gönül bağlarını pekiştirmek için büyük fırsat”

Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’ne ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Rabbimizin rahmeti ve nimetinin tecelli ettiği, dert, bela ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Berat Kandili, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri kat be kat mükâfatlandırdığı mübarek gecelerden birisidir. Bizler için böylesi önemli bir gece toplumsal sorumluluklarımızın farkına varıp hoşgörü içerisinde aramızdaki gönül bağlarını pekiştirmek, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi adına önemli bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Bu önemli gece Kur’an-ı Kerim ile buluşma, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in o muhteşem öğütlerine kulak verme ve O’nun sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır” ifadelerini kullanan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Yine bu mübarek gece vesilesiyle elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine gayret göstermeli, büyüklerimizin ve dostlarımızın kandilleri tebrik edilerek, hayır duaları alınmalıdır. Unutmayalım ki, paylaşılmayan sevinç, mutluluk ve sıkıntıların insan için bir anlamı yoktur. Sevinç ve mutluluklar paylaşıldıkça artar, sıkıntılar da paylaşıldıkça hafifler” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bu duygu ve düşünceler içerisinde Berat Kandili’nin tüm dünyada barışın, kardeşliğin, sevginin ve saygının hakimiyetine vesile olmasını diliyor; başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin mübarek gecesini tebrik ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

