“Beraber Yürüyelim” etkinliği

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nca Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürmüğü koordinasyonunda düzenlenen yürüyüş Gazi Caddesi’nden başlayıp Kadeş Meydanı’nda sona erdi.

Her yaştan katılımcının olduğu yürüyüşe Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ASKF Başkanı Sefer Kurtaran da katıldı.