Benzinde 25 kuruş indirim bekleniyor

Dünyanın en değerli şirketi olarak gösterilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya yapılan İHA'lı saldırı sonrası akaryakıt fiyatları yükselmişti. Ardı ardına gelen zamlar sonrası eşel mobil sistemi devreye alınmış ve zamların bir kısmı ÖTV'den karşılanmıştı.