Benzinde 25 kuruş indirim bekleniyor

Saldırı sonrası sektörde normalleşme dönemi başladı ve akaryakıt fiyatlarına tekrar indirim yolu göründü. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 648 dolardan 600 dolara kadar düştü. Böylece benzinde 26 kuruşluk indirim gündeme geldi. Devreye alınan eşel mobil sistem gereği devletin benzinden 1 kuruş alacağı bulunuyor.
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre 1 kuruşluk alacak düşüldükten sonra benzine 25 kuruş indirim gelecek. Söz konusu indirimin dün gece yarısı pompaya yansıtılacağı belirtildi.
(haberler.com)