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Benzinde 25 kuruş indirim bekleniyor

Dünyanın en değerli şirketi olarak gösterilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya yapılan İHA'lı saldırı sonrası akaryakıt fiyatları yükselmişti. Ardı ardına gelen zamlar sonrası eşel mobil sistemi devreye alınmış ve zamların bir kısmı ÖTV'den karşılanmıştı.

Benzinde 25 kuruş indirim bekleniyor

Dünyanın en değerli şirketi olarak gösterilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya yapılan İHA'lı saldırı sonrası akaryakıt fiyatları yükselmişti. Ardı ardına gelen zamlar sonrası eşel mobil sistemi devreye alınmış ve zamların bir kısmı ÖTV'den karşılanmıştı.

26 Eylül 2019 Perşembe 23:42
Benzinde 25 kuruş indirim bekleniyor

Saldırı sonrası sektörde normalleşme dönemi başladı ve akaryakıt fiyatlarına tekrar indirim yolu göründü. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 648 dolardan 600 dolara kadar düştü. Böylece benzinde 26 kuruşluk indirim gündeme geldi. Devreye alınan eşel mobil sistem gereği devletin benzinden 1 kuruş alacağı bulunuyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre 1 kuruşluk alacak düşüldükten sonra benzine 25 kuruş indirim gelecek. Söz konusu indirimin dün gece yarısı pompaya yansıtılacağı belirtildi.

(haberler.com)

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