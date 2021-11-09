BENZEMEZ KİMSE SANA
Güncel 09.11.2021, 00:04
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Muzaffer Başkomutan, Büyük Kurtarıcı, Cumhuriyet’in Kurucusu, Eşsiz Devrimci, Ebedî Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 83. yıldönümü nedeniyle yarın bir kez daha saygıyla, şükranla ve rahmetle anacağız.
O’nun erişilmez zarafetini, insancıl ve sevecen kişiliğini, çağdaş ve uygar karakterini, engin dehasını, uzak görüşlülüğünü, vatan, millet ve bayrak sevgisini bir kez daha anımsayarak…
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|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
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|11
|6
|Takımlar
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|P
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|15
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|8
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|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
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|27
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