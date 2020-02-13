“Benim Hayatım Merkezi” hizmete girdi

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti Genel Merkez Aile Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Rehberlik, Eğitim, Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Ülke Direktörü Elçin Demirel, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, TOBB Çorum İcra Komitesi Başkanı Zeynep Yarımca, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Açılış öncesi konuşan Rehberlik, Eğitim, Toplumsal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Ülke Direktörü Elçin Demirel, göç ile birlikte doğudaki bazı illerde faaliyet göstermeye başladıklarını ve bu zamana kadar 20 binin üzerinde ihtiyaç sahibine hizmet verdiklerini vurguladı. Çorum’daki projenin Eylül’de başladığını, tefrişatın tamamlanmasının ardından açılış yaptıklarını dile getiren Demirel, derneğin Suriyeliler başta olmak üzere vatandaşlara da hizmet vereceğini kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Aile Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ise konuşmasında projenin kendileri için önemli olduğunu, Anadolu’da bir kadın hareketi olduğunu ve merkezin sadece geçici koruma altındaki misafirlere değil Çorumlu kadınlara da hizmet vereceğini anlattı. Kurt, merkezin aktif olarak kullanılmasını istedi.

Yapılan açıklamanın ardından “Benim Hayatım Merkezi”nin açılışı gerçekleştirildi.

(Erkan BAYATLI)