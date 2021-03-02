Bendevi Palandöken: “Esnaf sanatkar alınan kararlardan memnun”

Esnaf sanatkarın alınan kararlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tam normalleşmeye geçmek için kurallara uyacaklarını söyleyen Bendevi Palandöken, Covid-19 nedeniyle son bir yıldır 2 milyon esnaf ve sanatkarın yaşadığı sorunları her gün gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında ve internet haber sitelerinde gündeme getirerek sorunların çözümüne katkı koyan yazılı, görsel medya mensuplarına ve kuruluşlarına da ayrıca teşekkür ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kademeli normalleşme çalışmalarının sevindirici olduğunu ve tam normalleşmeye geçmek için bundan sonra esnaf ve sanatkarların daha dikkatli olacağını belirten Palandöken, “Alınan kararlar 1 yıldır tam ve kısmi olarak kapalı olan esnafımız adına oldukça sevindirici. Kararın alınmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere süreci yöneten tüm yetkililere ile tüm siyasi partilerimize esnaf ve sanatkarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Esnaf ve sanratkar camisanın Covid-19 nedeniyle kapalı kalınan 1 yıllık süre içerisinde gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olduğunun altını önemle çizen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “HES kodu kademeli geçişte esnafımızın önceliği olacak. Yüzde 50 kuralına harfiyen uyulmak suretiyle ülke genelinde kısa sürede tam normalleşme sürecine adım atılacaktır. Bunun için esnaf ve sanatkarlarımızın üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü esnafımız 1 yıl içerisinde gerekli eğitim ve tecrübeye fazlasıyla sahip oldu” diye konuştu.

(Haber Merkezi)