BELTAŞ’ın sermayesi arttırıldı

Belediye Meclisi’nin dünkü Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gündeme taşınan sermaye artırım talebi, çeşitli tartışmalara neden oldu.

CHP Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Özdel, sermaye artışının kalem kalem ne için istendiğinin ayrıntılı bir şekilde rapora geçmesi gerektiğini belirtirken, söz konusu öneri AK Partili üyelerce reddedildi.

Buna göre 15 milyon liralık şirket sermayesinin yapılacak olan çeşitli faaliyetler nedeniyle 1 milyon 750 bin lira artırılarak 16 milyon 750 bir liraya çıkartılmasına ilişkin madde AK Partili üyelerin oylarıyla kabul edildi. (Taner ŞİMŞEK)