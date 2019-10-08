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BELTAŞ’ın sermayesi arttırıldı

Tüm hisseleri Belediye’ye ait olan Çorum Beltaş Enerji, Ulaşım, Eğitim, Spor ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.’nin sermayesi arttırıldı.

BELTAŞ’ın sermayesi arttırıldı

Tüm hisseleri Belediye’ye ait olan Çorum Beltaş Enerji, Ulaşım, Eğitim, Spor ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.’nin sermayesi arttırıldı.

08 Ekim 2019 Salı 23:21
BELTAŞ’ın sermayesi arttırıldı

Belediye Meclisi’nin dünkü Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gündeme taşınan sermaye artırım talebi, çeşitli tartışmalara neden oldu.

CHP Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Özdel, sermaye artışının kalem kalem ne için istendiğinin ayrıntılı bir şekilde rapora geçmesi gerektiğini belirtirken, söz konusu öneri AK Partili üyelerce reddedildi.

Buna göre 15 milyon liralık şirket sermayesinin yapılacak olan çeşitli faaliyetler nedeniyle 1 milyon 750 bin lira artırılarak 16 milyon 750 bir liraya çıkartılmasına ilişkin madde AK Partili üyelerin oylarıyla kabul edildi. (Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 08.10.2019 23:22
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