BELTAŞ’ın sermayesi artırıldı

BELTAŞ A.Ş.’nin 10 milyon liralık sermaye artışı, Belediye Meclisi’nde gündeme geldi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çöplü Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ve Halk Et kombinesinin kapasitesini büyütmek için sermaye artışının gerekli olduğunu söyledi.

Çorum'da kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bölgelerde çalışmalar devam ettiğini dile getiren Aşgın, “Kale civarında kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Önümüzdeki günlerde bunun müjdesini vereceğiz. Ancak her yere giremiyoruz bu yüzden biz BELTAŞ'ı daha aktif kullanmak istiyoruz. Çöplü Mahallesi’nde mülkiyeti BELTAŞ'a ait bir arsamız var. Burada bir an önce yapılaşmanın başlaması için BELTAŞ'a ait olan arsada inşaat çalışmasına başlayacağız. 10 milyonluk sermaye artışını en önemli nedeni bu. Bir değer nedeni ise Halk Et'teki kapasite artışı. Orada bazı üniteleri güçlendireceğiz. Özellikle kavurma konusunda yoğun talep alıyoruz. Bu talebi karşılamak için kapasite artışına gitmemiz gerekiyor” dedi.

BELTAŞ'ın sermaye artığıyla ilgili söz alan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz CHP olarak gündem maddesine hayır oyu kullanacaklarını söyledi. Yılmaz, “Oldu olacak Çorum Belediyesini komple BELTAŞ'a devredelim” diyerek, eleştirilerde bulundu. Halk Ekmek başta olmak üzere BELTAŞ'ın çalışmalarını eleştiren Yılmaz, “BELTAŞ'ta daha fazla yandaş çalıştırılsın, orada kadrolaşın diye para aktarmadık” dedi.

BELTAŞ'ın sermaye artırımı belediye meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre 69 milyon lira olan BELTAŞ A.Ş.’nin sermayesi 10 milyon arttırılarak 79 milyon oldu. (Haber Merkezi)