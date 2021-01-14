Belgesel tutkunları ile yeni kanalında buluştu

Ülkemizin en ünlü belgesel yapımcılarından, “Çorum Dostu” Coşkun Aral, yeni kanalında belgesel tutkunları ile yeniden buluştu. Bir süredir YouTube’da izleyicileri ile iletişimini sürdüren Coşkun Aral, Habitat TV ile gerek Türksat uydusu, gerekse dijital televizyon platformu tivibu üzerinden ekranlara gelmeye başladı.

Dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayan Coşkun Aral, Habitat TV’nin 2021’in ilk günlerinde sinyal verip önceki gün de yayına geçtiğini belirterek, efsane “Haberci” programına yeniden başlayacağını, yeni kanalında macera, gezi, tarih, sanat, müzik, biyografi, teknoloji ve bilim, yoga, kitap, başarı öyküleri yanında, sosyal medyaya video içerikleri hazırlayan gençlere de fırsat tanıyacağını söyledi.Habitat TV’nin frekansları şöyle: Türksat 11853 Yatay (H) 25000

Tivibu 2. kanal ve 100. Kanal.

(Haber Merkezi)