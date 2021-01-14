Son Dakika

Belgesel tutkunları ile yeni kanalında buluştu

Hitit uygarlığı ve Hattuşa tutkunu olan Coşkun Aral, ilk fırsat bulduğunda tekrar Çorum’a geleceğini de bildirdi.

Güncel 14.01.2021, 00:21
16
Belgesel tutkunları ile yeni kanalında buluştu

Ülkemizin en ünlü belgesel yapımcılarından, “Çorum Dostu” Coşkun Aral, yeni kanalında belgesel tutkunları ile yeniden buluştu. Bir süredir YouTube’da izleyicileri ile iletişimini sürdüren Coşkun Aral, Habitat TV ile gerek Türksat uydusu, gerekse dijital televizyon platformu tivibu üzerinden ekranlara gelmeye başladı.

Dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayan Coşkun Aral, Habitat TV’nin 2021’in ilk günlerinde sinyal verip önceki gün de yayına geçtiğini belirterek, efsane “Haberci” programına yeniden başlayacağını, yeni kanalında macera, gezi, tarih, sanat, müzik, biyografi, teknoloji ve bilim, yoga, kitap, başarı öyküleri yanında, sosyal medyaya video içerikleri hazırlayan gençlere de fırsat tanıyacağını söyledi.Habitat TV’nin frekansları şöyle: Türksat 11853 Yatay (H) 25000

Tivibu 2. kanal ve 100. Kanal.

(Haber Merkezi)

#Habitat TV #Coşkun Aral
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner303
banner364
Namaz Vakti 14 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:55
Öğle 12:54
İkindi 15:20
Akşam 17:42
Yatsı 19:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@