Belediye’ye benzin alımı

Benzin Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetiminde düzenlenen ihaleye İnal Petrol Otomotiv Sanayi firması katıldı.

Firmanın belgelerinin incelenmesi ile başlayan ihalede 455 bin 780 lira yaklaşık maliyeti bulunan ve Belediye hizmet araç makinelerinde kullanılmak üzere alınacak olan 80 bir litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin için İnal Petrol Otomotiv Sanayi tarafından 459 bin 200 TL teklif sunuldu.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmanın belge ve teklifinin incelendikten sonra sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini vurguladı.

(Haber Merkezi)