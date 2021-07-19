Belediye’ye ait sosyal tesisler 3. günden itibaren açılacak

Vatandaşların uğrak noktalarından olan Pir Baba Sosyal Tesisleri, Millet Bahçesi Kurban Bayramı’nda tüm misafirlerini bekliyor olacak. Tesisler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye devam eden sosyal tesisler bayramın üçüncü gününden itibaren vatandaşların hizmetinde olacak. Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat tüm Çorum halkının Kurban bayramını kutlayarak, “Kurban Bayramının üçüncü gününden itibaren Pir Baba Sosyal Tesisleri ve Millet Bahçesi sosyal tesislerimiz hizmet vermeye devam edecek. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek hizmet sunan tesislerimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.