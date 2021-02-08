Belediye’ye 22 personel alındı

Belediye bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınmak üzere yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Buna göre itfaiye eri alımı için 12 asil ve 12 yedek olmak üzere 60, 10 zabıta memuru için de 10 asil, 10 yedek olmak üzere 50 kişilik liste Belediye’nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

(Haber Merkezi)

