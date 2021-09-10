Belediye’nin yeni binasında çalışmalar hızlandı

Belediye Başkanı Aşgın, şantiye sahasını ziyaret ederek binanın son halini yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İkmal ihalesi yapıldıktan hemen sonra çalışmalarını hızlandıran yüklenici firma, bina içerisindeki eksikliklerin çoğunu tamamladı.



Yeni Belediye Hizmet Binası tamamlandıktan sonra vatandaşların tek çatı altında işlemlerini yapacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’a yakışır bir belediye hizmet binasını kazandıracaklarını söyledi. Aşgın, “Dış görünüşü, mimarisi, teknolojik donanımı ile daha modern bir hizmet binası ile hizmet kalitesinin de daha yukarılara çıkacağını belirten Başkan Aşgın, binanın en kısa sürede tamamlanıp hizmete sunulacağının altını çizdi.

Bir yandan iç cephe giydirmeleri yapılırken, diğer yandan da elektrik tesisatları yapıldığını belirten yüklenici firma yetkilileri de “Bina içinde mekanik ve elektrik tesisatı işlerine devam ediliyor. Bina içinde ayrıca zemin duvar ve tavan düzenlemelerine başlandı. Bina dışında ise bodrum perdeleri yalıtımı için kazılar yapılırken yalıtım işlemlerine başlandı. Bina dış cephesinde yapılacak olan imalatlar ile ilgili hazırlıklar, iskele kurma işlemiyle başlandı.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yeni belediye hizmet binası inceleme esnasında Belediye Başkan Yardımcıları ve teknik heyet de hazır bulundu.

(Haber Merkezi)

