Belediye’nin villa arsası ihalesi bugün

Belediye Basın Birimi’nden alınan bilgiye göre mülkiyeti Çorum Belediyesi’nde bulunan Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerinde bulunan 2 adet villa-konut site arsası bugün satılacak.

Satılacak arsalara arsaya ait bilgilere Belediye’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtilirken, ihale şartnamesinin bugün Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden saat 14.00’e kadar 500 TL karşılığında temin edilebileceği bildirildi.

Buna göre saat 14,00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda başlayacak olan ihalede arsalardan birinin 6 milyon 900 bin, diğerinin ise 4 milyon 700 bin TL üzerinden ihaleye çıkarılacağı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

