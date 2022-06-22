Belediye’nin ilçelere asfalt desteği sürüyor

Çorum Belediyesi, altyapı ve üstyapı noktasında tüm mahallelerde yaptığı çalışmaların yanında ilçelerden gelen asfalt taleplerini de karşılıyor. Çorum’u ilçeleriyle beraber bir bütün olarak gören ve büyükşehir belediyesi gibi hareket eden Çorum Belediyesi; Alaca, Mecitözü, Dodurga, Ortaköy, Oğuzlar ve Boğazkale’den sonra Osmancık’a da 1000 ton asfalt dökecek.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve beraberindeki heyet Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyarette bulunarak, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Aşgın, Osmancık’a asfalt desteği sözü verdi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ ÇORUM’DA”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Aşgın; “Osmancık Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’ü Belediyemizde misafir ettik. İlçemizde yapacağımız çalışmaları istişare ettik. Osmancık’ta 1.000 ton asfalt serimine en kısa sürede başlıyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

