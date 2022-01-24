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Belediye’nin çocuk tiyatrosuna kar engeli
Güncel 24.01.2022, 19:02
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Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk tiyatrosu ertelendi.
Belediye’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda kültür sanat etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan “Sinderella Külkedisi” isimli tiyatro oyununun yoğun kar yağışından kaynaklanan ulaşım güçlüğü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Tiyatro oyununun gününün ise önümüzdeki günlerde duyurulacağı öğrenildi.
(Aliye ÖNCEL)
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