Belediyenin altyapı ve asfalt seferberliği devam ediyor

Şehrin dört bir yanında aralıksız çalışan Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı ve asfalt çalışmaları ile vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Aciliyet derecesine göre hazırlanan program dâhilinde Kale Mahallesi’nde bulunan Ata 26. Sokak ve bağlantılı sokaklar ile Ata 16. Sokak’ta asfalt çalışması yapan belediye ekipleri, çalışmaları tamamlayıp sokakları vatandaşın kullanımına açtı.

Çevre yolunu Ankara Yolu 1. Cadde’ye bağlayan yol ile Bayat Gediği 18. Sokak’ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ‘’Şehrimizin hemen her noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız işlerin tamamını özenle, uzun ömürlü ve eksiksiz yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu süreçte hiçbir caddemiz, sokağımız ve hemşehrimiz, gözümüzden de gönlümüzden de asla uzak değil. Şehrimizin her köşesi gönlümüzün tam ortasında. En başta söz verdiğimiz gibi şehrin kenar mahallelerinde, merkeze en uzak noktalarda yaptığımız çalışmalarla bu konudaki samimiyetimizi gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Bugün de Kale, Mimar Sinan, Buharaevler ve Üçtutlar Mahallelerimizdeki çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık; bazı noktalarda asfalt ve yağmursuyu hat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla üstün bir gayret göstererek asfalt sezonu bitmeden hedeflerimizin üzerine çıkmak için gece-gündüz çalışıyoruz.” dedi.

Binevler’de süren yağmur suyu çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Aşgın, “Altyapısı sorunlu bölgelerimizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yağmursuyu hat çalışmalarımız sırasında ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını da yeniliyoruz. Binevler 2 ve 7. Sokaklarımızda altyapı çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Bu çalışmanın bitiminde sokaklarımızın asfaltını da serip buradaki çalışmamızı da nihayetlendirmiş olacağız .” şeklinde konuştu.