Belediye’nin 2020 yılı kesin hesabı onaylandı

Çorum Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ikinci toplantısı, dün saat 10.00’da Halil İbrahim Aşgın’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Tek gündem maddesi ile toplanan Belediye Meclisi’nde 2020 yılı bütçe gider ve gelir kesin hesabı, idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetimi hesabı icmal cetvelleri konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı rapor, madde madde oylayarak onaylandı.

2020 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli, 2020 yılı ayrıntılı harcama programı, 2020 yılı finansman programı gerçekleşme, idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli, tesis, makine ve cihazlar hesabı ile demirbaşlar hesabı da toplantıda oylanarak onaylandı.

(Haber Merkezi)

