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Belediyelere maddi destek

AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Güncel 05.12.2020, 02:07
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Belediyelere maddi destek

Ziyaretin ardından açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Çorum’daki il, ilçe ve belde belediyelerinin çeşitli konulardaki taleplerini ilettiklerini açıkladı.

18 yıldır iktidar olan AK Parti’nin Türkiye’de kazandırdığını hizmetlerin yerelde de sürdürülmesi konusunda belediyelerin taleplerini çok önemsediklerini söyleyen Ceylan, ziyaret ettikleri Bakan Murat Kurum’un da iletilen talepleri makul karşıladığını vurguladı.

Ceylan, Bakan Kurum’un ilgili kurumları talimatlandırarak belediyelere önemli bir maddi destek sağlandığını ifade etti.

Kendileri açısından milletin memnuniyetinin herşeyden önemli olduğunun altını çizen Milletvekili Ceylan, AK belediyecilik hizmetlerinin merkezinde de milletin olduğunu, o nedenle de halka hizmet, hakka hizmet düsturu ile hareket ettiklerini söyledi.

Sağlanan desteklerle birlikte özellikle maddi sıkıntı içerisinde olan belediyelerin rahatlayacağını ve millete hizmetlerin de aksamalar olmayacağını kaydeden Ceylan, taleplerini geri çevirmeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

#Murat Kurum #Ahmet Sami Ceylan
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