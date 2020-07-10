Belediyeden yabani ot temizliği

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde vatandaşların ağırlıklı kullandıkları alanlar başta olmak üzere yol kenarları ve yaya yollarında biten yabani ot, diken ve çim biçimini 5 tırpancı olmak üzere toplam 22 personelle gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, yağışlı günlerin ardından bastıran hava sıcaklıklarının cadde ve sokak kenarları ile boş arazilerdeki yabani otların hızla büyümesine neden olduğunu belirterek “Şehrimizin çehresini değiştirecek, görünümünü güzelleştirecek, cadde ve sokaklarımızı rahatlatacak çalışmalar yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz yaz ayları ile birlikte boyları uzayarak görüntü kirliliği oluşturan yabani otları temizliyoruz. Yol kenarlarında, bordür diplerinde ve kaldırım kenarlarındaki yabani otları biçiyoruz. Bu çalışma ile bir yandan yangın riskini bir yandan da görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış oluyoruz. Sokaklarımızın düzeni ve temizliği, hemşehrilerimizin rahatı için tüm ekiplerimizle aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.