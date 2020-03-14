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Belediye’den tüm duraklara anti bakteriyel jel

Çorum Belediyesi, korona virüs konusunda aldığı tedbirleri artırarak sürdürüyor.

Belediye’den tüm duraklara anti bakteriyel jel

Çorum Belediyesi, korona virüs konusunda aldığı tedbirleri artırarak sürdürüyor.

14 Mart 2020 Cumartesi 01:05
Belediye’den tüm duraklara anti bakteriyel jel

Belediye, korona virüse karşı önlem amacıyla yaptığı dezenfekte çalışmaları kapsamında vatandaşın yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları, toplu ulaşım araçları, şehirlerarası otobüs terminali, konteynırlar, camiler, okullar, çocuk oyun alanları, park ve yeşil alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ayrıca otobüs durakları, Belediye hizmet binası ve belediye binasının her katında personelin ve vatandaşların kullanması amacıyla anti bakteriyel jeller yerleştirdi.

“KURUMLARLA ORTAK HAREKET EDİYORUZ”

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ile birlikte toplantı yaparak çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdüğünü dile getiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından çalışmaların yoğunlaştığını belirtti.

Belediye Başkanı Aşgın, “Toplumun genel olarak toplu bulundukları, camilerimiz, okullarımız, otobüs duraklarımız ve parklarımızda hem temizlik hem de dezenfeksiyon çalışmalarımızı başlattık. Dün erken saatlerde itibaren gece boyunca dahil olmak üzere belediyemizin tüm hizmet binalarını, halk otobüslerimizin tamamını dezenfekte ettik. İl Milli Eğitim Müdürümüz ile yaptığımız görüşme neticesinde okulların tamamını dezenfekte edeceğiz. Ayrıca tüm camilerimizde de dezenfekte çalışmalarını başlatıp cemaatimizin rahatlıkla ibadet etmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

EKİPLERE TEŞEKKÜR

Şehrin tamamında Belediye’nin büyük bir gayretle çalışmalarını devam ettirdiğini vurgulayan Başkan Aşgın, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti. Vatandaşlara da uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Aşgın, “Vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yok. Biz belediye olarak gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bireysel hijyen kurallarına titizlikle uymalarını rica ediyoruz.

Tüm hemşehrilerimiz bireysel hijyenlerine dikkat ettiği sürece biz de Çorum Belediyesi olarak tedbiri elden bırakmadığımız sürece Allah’ın izniyle herhangi bir sorun yaşamayız” dedi.

(Haber Merkezi)

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