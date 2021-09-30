Flaş HaberÇorum’da deprem
Belediye’den su kesintisi uyarısı
Çorum Belediyesi, içmesuyu hatlarındaki yenileme çalışması nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisine gidecek.
Güncel 30.09.2021, 00:10
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Belediye Basın Birimi’nden yapılan açıklamada Binevler 3. Cadde’de yeni döşenen içmesuyu şebeke hattı bağlantısının yapılacak olması nedeniyle bugün saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “Binevler’in tamamı, Buharaevler Mahallesi bir kısmı, Silmkent ve Ayarık Bağlarında su kesintisine gidilecek. Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir” denildi. (Haber Merkezi)
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