Belediye’den su kesintisi uyarısı

Belediye Basın Birimi’nden yapılan açıklamada Binevler 3. Cadde’de yeni döşenen içmesuyu şebeke hattı bağlantısının yapılacak olması nedeniyle bugün saat 08.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “Binevler’in tamamı, Buharaevler Mahallesi bir kısmı, Silmkent ve Ayarık Bağlarında su kesintisine gidilecek. Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir” denildi. (Haber Merkezi)

