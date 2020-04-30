Belediye’den Ramazan sürprizi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında yapılması planlanan toplu iftar ve ramazan eğlencesi gibi etkinliklerin yapılamadığını hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, evlerinde kalan vatandaşlara hazırladıkları sürprizin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurguladı. Birbirinden güzel ilahiler, Türk tasavvuf musikisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle tüm hanelere Ramazan coşkusunu ulaştırmak istediklerini belirten Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak evde kalan hemşehrilerimizin evlerine Ramazan coşkusunu götürebilmek için böyle bir çalışma yaptık. Hazırladığımız Ramazan tırı ile ilk programımızı Gülabibey Mahallesinde gerçekleştirdik. Ramazan coşkusunu cadde cadde, sokak sokak tüm mahallelerimizde her hanemize ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Hafız Hasan Çakmak ve ekibi söylediği birbirinden güzel ilahilerle Gülabibey sakinlerini mest etti. Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar zaman zaman ilahilere eşlik etmeyi ihmal etmedi.

(Haber Merkezi)