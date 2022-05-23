Belediyeden Necip Fazıl Kısakürek konferansı
Çorum Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek’in hayatının anlatılacağı bir konferans düzenleyecek.
Güncel 23.05.2022, 19:05
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Mayıs ayı kültür ve sanat ajandasında yer alan etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, üstad Necip Fazıl’ı düzenleyecekleri bir etkinlikle anacaklarını ifade etti. Candan, “Ünlü yazar İsmail Kılıçarslan ve eğitimci Musa Yaşaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştireceğimiz “Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz” konulu konferansımız 25 Mayıs Çarşamba günü saat: 14.00’te Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek. Bu önemli konferansımıza tüm halkımızı davet ediyoruz.” diye konuştu .
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