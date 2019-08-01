Belediye’den Kurban Bayramı tedbirleri

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşehrilerimizin rahat bir şekilde bayramlarını yapmaları için önlemlerimizi aldık. İlgili birimlerimiz bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Personelimiz bayram süresince 24 saat görevinin başında olacak. Su arıza, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde nöbetçi personel bulunduracağız” dedi.

Başkan Aşgın, Kurban Bayramı’nda vatandaşların istek ve şikâyetlerini Alo Zabıta 153 numaralı telefonlara bildirmelerini istedi.

KURBAN KESİM YERLERİ BELİRLENDİ

Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlıklarını kesebilecekleri yerler belirlendi. 8 bölgede yapılacak kesim işlemleri için çalışmalarını hızlandıran Çorum Belediyesi, kurban kesim yerlerini arife günü kesime hazır hale getirecek.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Belediye’nin kurban kesim yerleri ve bayram tedbirleriyle ilgili çalışmalarını başlattığını ve bu çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, “Alt yapısı Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan 8 farklı bölgede bulunan kurban kesim yerleri oluşturduk. Mimar Sinan Mahallesi (Sevgi Evleri yanı), Bahçelievler Mahallesi (Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde, Sülüklüevler 38. Sokak ve Sülüklüevler 48. Sokak kesiştiği noktadaki park alanı), Buharaevler Mahallesi ( Buhara 5. Cadde. Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi), Ulukavak Mahallesi (Çam değirmeni 19 ve 10 sokakların kesiştiği nokta), Ulukavak Mahallesi (İkbal Kent arkası çiftlik çayırı 35. Sokak) ve İskilip yolu üzeri Yeni Hayvan Pazarı kurban kesim yeri olarak belirledik. Kesim alanlarına et askı sehpaları ve küçük çadırlar da kuracağız. Etlerin parçalanması için kütükler de dağıtacağız” dedi.

ÜCRETSİZ POŞET DAĞITILACAK

Kurban Bayramı’na yönelik el ilanları, kurban kesim yerlerinin nereler olduğunu belirten pankartları hazırlandığını ifade eden Başkan Aşgın, vatandaşları bilgilendirme çalışmalarının yanında kurban atıklarının çevreye atılmaması için tüm camilerde bayram namazı sonrasında ücretsiz poşet dağıtacağını duyurdu.

(Haber Merkezi)