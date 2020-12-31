Belediye’den eğitime destek

Tabletler öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tabletlerin teslimine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yaptığı açıklamada ilimizde 92 bin öğrenci ve 700 öğretmenin uzaktan eğitim sürecini takip ettiklerini bildirdi. Uzaktan eğitim için tablet ve bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet alınması konusunda Belediye’den talepte bulunduklarını belirten Yakup Sarı “Belediye Başkanımız bu isteğimiz geri çevirmedi ve 250 tablet hediye etti. Eğitime verdiği katkıdan dolayı Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın beyefendiye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da açıklamasında Çorum Belediyesi’nin pandemi döneminde her alanda olduğu gibi eğitime de destek verdiğini dile getirdi. Çorum Belediyesi olarak uzaktan eğitime destek vermek için gençlik merkezi ve kadın kültür merkezlerinin imkanlarını uzaktan eğitime açtıklarını dile getiren Başkan Aşgın “Evinde bilgisayar ve internet olmayan öğrencilerimiz bu imkandan faydalanmaya devam ediyorlar” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda öğrencilere hediye edilmek üzere 250 adet tablet aldıkların söyleyen Aşgın bu tabletleri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen öğrencilere verilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerini açıkladı. Aşgın “Çorum Belediyesi olarak bundan sonra da eğitime destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)