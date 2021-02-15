Belediye’den bilgi güvenliği ihalesi

Belediye Başkanlığı Bilgi Güvenliği ve KVKK Uyum Çalışması Hizmet Alımı işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye dört firma katılarak teklif verdi.

Çorum Belediyesi’nin İş Süreçlerinde TS ISO/TEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kişisel verilerin Korunması Kanununa uyumun sağlanması amacıyla kurum güvenlik gereksinimlerini karşılanabilmesi için gerekli hizmetlerin alımını kapsayan 174 bin TL yaklaşık maliyetli ihalede Datakey Bilişim ve Danışmanlık 140 bin TL, BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri 159 bin TL, Soder Bilgi Teknolojileri 191 bin 450 TL ve Türk Telekomünikasyon A.Ş ise 372 bin 64 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla taraflara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

